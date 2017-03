Franz-Xaver Arnold will aus Landrat zurücktreten

Aufgrund struktureller Veränderungen bei seinem Arbeitgeber und in seinem Arbeitsumfeld sei es ihm aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich, die Gemeinde Altdorf weiterhin als Landrat zu vertreten, schreibt Franz-Xaver Arnold in seinem Entlassungsbegehren an den Altdorfer Gemeinderat. «Deshalb demissioniere ich als Landrat von Altdorf per 30. April», schreibt er weiter. Franz-Xaver Arnold vertritt seine Gemeinde und die SVP seit acht Jahren im Urner Kantonsparlament. Bei den Landratswahlen 2016 belegte Elias Arnold den ersten Platz unter den Nichtgewählten auf der SVP-Liste. Sollte dem Entlassungsbegehren von Franz-Xaver Arnold entsprochen werden, wäre er damit erster Kandidat für seine Nachfolge.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 15. März 2017.