Friedliche Fasnacht mit nur wenigen Zwischenfällen

Mit zahlreichen Einsatzkräften war die Kantonspolizei Uri vom «Itrummlä» am Mittwochabend bis zum «Üstrummet» am Dienstagabend im ganzen Kanton präsent. Diese Fasnachtszeit verlief aus Sicht der Kantonspolizei mehrheitlich friedlich und ohne grössere Zwischenfälle, teilt sie in einer Medienmitteilung mit.

In der Nacht auf Donnerstag, 23. Februar, beschädigte eine 25-jährige Schweizerin in Altdorf das Schaufenster eines Gewerbebetriebes. Am Samstagabend, 25. Februar, entzündete eine unbekannte Täterschaft Knallkörper in einem Briefkasten in Schattdorf. Der Briefkasten wurde dabei beschädigt und es entstand Sachschaden in geringer Höhe.

Ausserdem entwendeten unbekannte Täter einen Metallabfallcontainer in Altdorf. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 22., und Sonntag, 26. Februar. Die Schadenhöhe beläuft sich auf rund 800 Franken. Zu den genannten Zwischenfällen sind weitere Abklärungen im Gange.

Nebst einigen Meldungen zu Diebstählen, Streitigkeiten und Nachtruhestörungen gingen bei der Polizei auch Hilferufe wegen übermässigem Alkoholkonsum ein. Bei den letztgenannten Fällen wurden die deutlich alkoholisierten Personen von benachrichtigten Angehörigen abgeholt oder mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri gebracht. «Die Anwesenheit der Kantonspolizei Uri beim Fasnachtstreiben wurde von der Bevölkerung geschätzt und hat sich bewährt», lautet die Bilanz.