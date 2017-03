Glänzender Auftritt zum Jubiläum

«Let’s Celebrate» heisst das Motto des Gospelchors Uri an diesem Wochenende. Zu Recht, feiert der Chor doch bereits sein 20-jähriges Bestehen. Gefeiert wird nicht nur mit einem Jubiläumskonzert, sondern gleich mit deren drei. Nach der Premiere von «Let’s Celebrate» am Freitag, 24. März, folgen am Samstagabend (20.00 Uhr) und Sonntag (17.00 Uhr) noch zwei weitere Vorstellungen im Theater(uri).

Mehr dazu in der Ausgabe vom 29. März 2017.