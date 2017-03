Kanton Uri schliesst Jahresrechnung 2016 mit Überschuss

Das per Ende 2016 ausgewiesene Nettovermögen von 91 Millionen Franken (Vorjahr 92,7 Millionen Franken) bilde eine gute Basis für die bevorstehenden Grossinvestitionen, heisst es in einer Medienmitteilung des Regierungsrates. Mit dem Gesamtergebnis in der Erfolgsrechnung von 8,5 Millionen Franken hat die Kantonsrechnung 2016 die budgetierte schwarze Null deutlich übertroffen. Diese positive Abweichung setzt sich aus Mehrerträgen von 9,4 Millionen Franken abzüglich Mehraufwendungen von 0,8 Millionen Franken zusammen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 18. März 2017