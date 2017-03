Kollegitheater probt für Aufführung von Orwells «Farm der Tiere»

Eigentlich ist die politische Satire aus dem Jahr 1945 auf die kommunistische Revolution 1919 in Sowjetrussland gemünzt. Doch das Kollegitheater nimmt die Fabel über den Aufstand der Tiere auf einem Bauernhof nur als Spielvorlage für eine eigene Erzählweise. Nicht umsonst gehört das Werk zur Weltliteratur. Es passt in jede Zeit und macht immer wieder aufs Neue deutlich, wie Herrschafts- und Meinungssysteme funktionieren und missbraucht werden. Kein Wunder also, wenn es angesichts von Zeiten, in denen der eine oder andere Diktator wieder vor der Tür steht, auch aktuelle Bezüge zur Zeitgeschichte gibt. Premiere ist am Freitag, 7. April, um 19.30 Uhr im Theater(uri). Der Vorverkauf beginnt am Montag, 27. März.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 25. März 2017

Franka Kruse

Zum Bild: Im Prüfungssaal des Kollegis haben die Proben für das neue Theaterstück begonnen. Foto: Mathias Fürst