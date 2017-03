Landrat will keine «Alibiübungen» an der Urne mehr

Wenn ein Gesetz im Landrat unbestritten ist, soll es nicht mehr dem Volk zur Abstimmung unterbreitet werden müssen. Damit waren an der Landratssession vom Mittwoch, 15. März, fast alle einverstanden. Doch wann gilt ein Gesetz als unbestritten? Die Regierung schlug ein Quorum von zwei Dritteln in der Abstimmung im Landrat vor. Der Justizkommission war das zu wenig. Sie schlug ein Quorum von drei Vierteln vor. Die SP-Fraktion forderte gar eine Zustimmung von 90 Prozent in der Landratsabstimmung, da sonst gerade kleinere Gemeinden in ihren Rechten beschränkt würden. Ein solches Quorum wollte aber Justizdirektorin Heidi Z'graggen auf keinen Fall. «Das gäbe eine völlig neue Dynamik in die Landratsdebatte», befürchtete sie. Dies, weil bereits eine kleine Minderheit eine Volksabstimmung erzwingen könnte und damit dieses Instrument quasi als Drohung missbrauchen könnte. In der Abstimmung setzte sich schliesslich der Vorschlag der Justizkommission, also eine Dreiviertelmehrheit, durch. Ob die Neuregelung des Gesetzesreferendums, was eine Verfassungsänderung bedingt, tatsächlich dem Volk vorgelegt wird, entscheidet sich an der zweiten Lesung im April. Der letzte Versuch, das obligatorische Gesetzesreferendum zu lockern, scheiterte 1999 in der Volksabstimmung.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 18. März 2017.

Mathias Fürst