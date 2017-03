Mehrheit ist für bezahlten Geschäftsleiter

Die SVP Uri hat an ihrer 18. Generalversammlung am Donnerstagabend im Hotel Höfli in Altdorf die Weichen für die Zukunft gestellt. Unter anderem wurde beschlossen, den Kantonalvorstand um die sieben Ortsparteipräsidenten sowie den Präsidenten der Jungen SVP zu erweitern. Die dafür notwendige Statutenänderung hiessen die 32 anwesenden Stimmberechtigten mit grosser Mehrheit gut. Ebenfalls angenommen wurde die Einsetzung eines bezahlten Geschäftsleiters anstelle des Sekretärs. Eine Erhöhung des Mitgliederbeitrags um 10 Franken zu dessen Finanzierung lehnte die Parteimehrheit hingegen klar ab.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 18. März 2017.

Simon Gisler