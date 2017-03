Passöffnungen ab April geplant

Darüber informiert die Baudirektion des Kantons in einer Mitteilung an die Medien. Danach sind folgende provisorische Öffnungsdaten bekannt, wobei eine Abweichung von plus/minus einer Woche eingerechnet werden sollte: Oberalp: 21. April (20. April 2016); Gotthard: 19. Mai (20. Mai 2016); Klausen; 12. Mai (20. Mai 2016); Furka: 2. Juni (4. Juni 2016). Laut Baudirektion Uri handelt es sich bei den Daten zu den Öffnungszeiten der Pässe um reine Annahmen. Je nach Wetterentwicklung könne eine Öffnung nach Abklärung der Sicherheit auch eine Woche früher oder später erfolgen. Die voraussichtlichen Öffnungstermine seien mit den Nachbarkantonen abgesprochen, heisst es in der Medienmitteilung der Baudirektion Uri. Über die definitiven Termine werde man laufend informieren. Die aktuellste Strasseninformation zu den National- und Kantonsstrassen sowie der übrigen Pässe können Interessierte auf der Homepage des Kantons Uri unter www. ur.ch/strasseninfos einsehen. (UW)