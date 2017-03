Post nimmt drei Urner Filialen unter die Lupe

Bis ins Jahr 2020 soll es in der Schweiz noch 800 bis 900 Poststellen geben – bis zu 600 weniger als bisher. Was das für den Kanton Uri bedeutet, zeigt ein Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre. Von den ursprünglich 26 Poststellen im Kanton Uri sind in den vergangenen 15 Jahren deren 18 geschlossen worden beziehungsweise durch einen Hausservice oder eine Agentur ersetzt worden. Dieses Jahr werden zwei weitere Poststellen durch Agenturen ersetzt: jene in Flüelen und Gurtnellen. Bis ins Jahr 2020 werden nun auch die Poststellen in Bürglen, Schattdorf und Wassen überprüft, wie die Volkswirtschaftsdirektion am Freitag, 24. März, mitteilte. «Das heisst bis Dato nicht, dass sie geschlossen werden», heisst es in einer gleichentags veröffentlichten Antwort des Regierungsrats auf eine Interpellation der SP-/Grüne-Fraktion im Urner Landrat. Die Post werde den Dialog mit diesen Gemeinden im 2. Quartal 2017 starten. Als gesichert – zumindest bis auf weiteres – gelten im Kanton Uri lediglich die Poststellen Altdorf, Erstfeld und Andermatt. Ein neuer Standort, die PickPost beim Bahnhof Altdorf, ist hinzugekommen.

Mathias Fürst