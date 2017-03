Rémi Odermatt ist interimistischer Schulleiter

Der Schulrat der Schulen Schächental hat sich für die Aufrechterhaltung der operativen Schulführung und der anstehenden Planungs- und Organisationsprozesse sowie für eine interimistische Lösung bis Ende des laufenden Schuljahres entschieden. «Im Zentrum der Überlegungen stand und steht das Wohl der Kinder und die organisatorische Entlastung der Lehrpersonen», heisst es in einer Medienmitteilung des Schulrats der Schulen Schächental. Mit Rémi Odermatt aus Rotkreuz (unser Bild) konnte eine erfahrene Führungsperson gefunden werden. Er wird die Schulleitung bis Ende Schuljahr 2016/17 in einem Pensum von 50 Prozent übernehmen. Durch seine langjährige Tätigkeit als Schulinspektor und Leiter der Abteilung Schulaufsicht im Kanton Schwyz bis zu seiner kürzlichen Pensionierung kennt er die pädagogischen Belange mit all ihren Entwicklungen in den letzten Jahren bestens. Vor einer Woche wurde bekannt, dass sich die Schulen Schächental von ihrem bisherigen Schulleiter getrennt hatten. Es war bereits der dritte Wechsel innerhalb von fünf Jahren.