Roman Schneider und Dominik Planzer sind Cupsieger

Altdorf I mit Roman Schneider und Dominik Planzer sicherten sich im vergangenen Jahr den 2. Rang hinter Winterthur. In diesem Jahr wollten sie die Trophäe unbedingt wieder mit nach Hause nehmen. In einem packenden Finale gegen Pfrungen gewinnen Roman Schneider und Dominik Planzer am Samstag, 4. März, den Cupfinal der besten acht Teams in Möhlin. Für Beda Planzer und Fabian Hauri, die ebenfalls in der Gruppe I mit Schneider/Planzer spielten, war die Erfahrung an einem Cupfinal mit dabei zu sein, etwas Neues. Sie schlugen sich ebenfalls top und wurden 8. Das zweite Urner NLA-Team mit Claudio Zotter und Simon Marty mischten in der Gruppe II mit und erreichten den 5. Rang.

Doris Marty

Mehr dazu im UW vom 8. März 2017