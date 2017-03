Ruhrgebietler schätzt Leben und Arbeiten in der Schweiz

Vor fast 14 Jahren kam der Bergbaufachmannn in die Schweiz – die Baustelle des Gotthardbasistunnels in Sedrun war seine erste berufliche Station in Uris Nachbarkanton Graubünden. Zunächst nur zum Schnuppern. Inzwischen ist der Tunnel längst eröffnet. Matthias Wisniewski aber ist geblieben. Der Ex-Gelsenkirchener hat in Bürglen seine neue Heimat gefunden. Schätzt das Leben und die Arbeit in der Schweiz. Nur manchmal vermisst er Mettbrötchen und Mattjes.

Franka Kruse