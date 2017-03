Skitourengänger im Meiental abgestürzt und verletzt

Am Sonntagmorgen, 12. März, war eine siebenköpfige Skitourengruppe im Meiental Richtung Bärenhorn unterwegs. In einer sehr steilen Passage auf rund 2440 Metern Höhe rutschte um zirka 9.50 Uhr ein Mitglied dieser Gruppe auf dem Aufstieg auf der harten Unterlage mit seinen Skis trotz Harscheisen aus und stürzte rund 500 Meter über das steile Gelände ab. Dabei verletzte sich der 63 Jahre alte Tourengänger aus dem Kanton Zürich. Eine nachfolgende Gruppe beobachtete den Absturz, alarmierte sofort die Rega und leistete erste Hilfe. Der Verletzte wurde von der Rega geborgen und in ein auswärtiges Spital geflogen.