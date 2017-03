Telefonanrufe durch falsche Polizisten

Bei den vorliegenden Fällen handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche. Immer wieder versuchen Betrüger an Bankinformationen und an Bargeld zu kommen. Die Anrufer sprechen oftmals gebrochenes Deutsch und geben an, dass sie Polizisten seien und wegen Betrügereien bei Bankgeschäften ermitteln würden. Die angerufenen werden aufgefordert, ihre Bankdaten anzugeben oder Überweisungen zu tätigen. Die Polizei verlangt von den Bürgerinnen und Bürgern niemals Bankdaten am Telefon und weist diese auch nicht zu Banküberweisungen oder Bargeldzahlungen an. Im Zweifelsfall zögern Sie nicht und fragen Sie telefonisch bei der Polizei nach (Notruf 117). Ähnliche Vorgehen sind in der Vergangenheit bereits in verschiedenen Orten der Schweiz gemeldet worden und leider fallen immer wieder Personen auf die Betrüger herein. So können Sie sich schützen: – Machen Sie nie Angaben zu Ihrer Person oder zu Ihren Bankdaten, die zu Ihrem Nachteil verwendet werden könnten. – Überweisen Sie Unbekannten nie einen Kostenvorschuss oder eine Vermittlungsgebühr. – Lassen Sie Unbekannte nie in Ihre Wohnung. – Übergeben Sie niemals Bargeld an unbekannte Personen. – Seien Sie vorsichtig, wenn Unbekannte Ihnen ein Geschäft mit ungewöhnlich hohem Gewinn vorschlagen. – Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Bargeld oder Wertsachen. – Informieren Sie die Polizei, wenn Sie bereits Opfer eines Betruges oder versuchten Betruges geworden sind. – Melden Sie verdächtige Anrufe sofort der Polizei über die Telefonnummer 117.

Zentralschweizer Polizeikorps