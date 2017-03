UKB-Anerkennungspreis 2017 geht an Pfadi und Jungwacht-Blauring Uri

Seit 2007 ehrt die Urner Kantonalbank jedes Jahr eine gemeinnützige Organisation in Uri, die sich für besondere Leistungen gegenüber der Öffentlichkeit einsetzt. 2016 ging der UKB-Anerkennungspreis an den Verein Frauenpraxis Uri. In diesem Jahr erhielten die beiden Jugendorganisationen Pfadi Uri und Jungwacht-Blauring Uri den Zuschlag. «Die vielen Leitenden, welche sich ganz selbstverständlich in ihrer Freizeit für die Jugend im Kanton Uri engagieren, sind die tragenden Pfeiler der gesamten Jugendbewegung», begründet die UKB die diesjährige Wahl für ihren Anerkennungspreis. «Dieses nachhaltige Engagement verdient grössten Respekt.»

Mehr dazu in der Ausgabe vom 11. März 2017.

Simon Gisler