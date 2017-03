Update: Strassensperrungen aufgehoben

Der Winter hatte sich noch einmal zurückgemeldet. Aufgrund akuter Lawinengefahr mussten am Donnerstagnachmittag, 9. März, und am Abend verschiedene Strassen- und Bahnabschnitte in Uri gesperrt werden. Inzwischen sind alle Strassen wieder offen. Die Strasse Meien – Färnigen wird am Freitag um 11.00 Uhr geöffnet. Nach dem Lawinenniedergang zwischen der Station Nätschen und dem Oberalppass war die Strecke seit Mittwoch für den Bahnverkehr gesperrt. Inzwischen sind die Räumungsarbeiten beendet. Aufgrund des Neuschnees werden zurzeit noch Sprengungen ausgeführt. Laut Auskunft bei der Matterhorn Gotthard Bahn findet ab 8.30 Uhr eine Neubeurteilung statt.