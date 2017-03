Uri soll von Dezentralisierung bei der Post profitieren

Die Post beschäftige im Kanton Uri gemessen an der erwerbstätigen Bevölkerung deutlich weniger Personen als schweizweit. Zudem habe die Post im Kanton Uri in den letzten zehn Jahren rund viermal mehr Stellen abgebaut als im schweizerischen Vergleich, argumentiert Flavio Gisler. «Es wäre deshalb an der Zeit, dass auch der Kanton Uri von den dezentralen Arbeitsplätzen der Post profitieren könnte.» Der Regierungsrat, so die Forderung von Flavio Gisler, müsse sich daher bei der Post - insbesondere im Falle von weiteren Stellenreduktionen und Poststellenschliessungen im Kanton - für die Auslagerung einer betrieblichen Einheit nach Uri einsetzen.

Simon Gisler