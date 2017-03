Urner Bauernverband lanciert Volksinitiative gegen Wolf

Wolf und Bär haben nach Ansicht der Urner Bauern keinen Platz im engen Berggebiet von Uri. Deshalb hat nun der Urner Bauernverband mit dem Segen der Mitglieder eine Volksinitiative gestartet, die eine Gesetzesänderung verlangt, wonach der Kanton Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren und zur Beschränkung und Regulierung des Bestandes erlassen kann und auch die Freilassung und Förderung verbietet. Der Antrag des Vorstands fand an der Generalversammlung des Bauernverbands am Freitagabend, 10. März, in der gut gefüllten Aula des Pfarreizentrums Erstfeld einhellige Zustimmung. Für das Zustandekommen der Initiative sind 600 Unterschriften nötig.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 15. März 2017.

Robi Kuster