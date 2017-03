Urner Regierung präsentiert Kantonsgeschichte light

Die Urner Regierung nimmt einen zweiten Anlauf. Der Landrat hatte in der Märzsession 2016 das Vorhaben der Regierung zurückgewiesen, für knapp 3 Millionen Franken (Kantonsbeitrag: 725'000 Franken) eine neue Urner Kantonsgeschichte herauszugeben. «Zu teuer und in der Form nicht zeitgemäss», lautete das Urteil des Landrates. Nun hat der Regierungsrat das Projekt überarbeitet und präsentiert eine abgespeckte Variante für eine Urner Kantonsgeschichte. Das neue Projekt geht von Kosten in der Höhe von 1,6 Millionen Franken aus. Der Urner Landrat wird an einer der nächsten Sessionen über einen Kantonsbeitrag in der Höhe von 400'000 Franken befinden.

