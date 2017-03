Urner Regierung prüft Zusammenarbeit mit Hospiz Zentralschweiz

Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat das Hospiz Zentralschweiz mit sechs Betten auf seine Pflegeheimliste aufgenommen. Mit diesem Entscheid ist eine wesentliche Voraussetzung für die Eröffnung des Hospizes in Luzern/Littau erfüllt. In den kommenden Wochen werden erneut Gespräche mit den Gesundheitsdepartementen der Zentralschweizer Nachbarkantone aufgenommen, um weitere sechs Betten bei den jeweiligen Kantonen auf die Pflegeheimliste setzen zu lassen. Auf diese Weise könnte der Betrieb dereinst mit den geplanten zwölf Betten starten, deren Bedarf eine Machbarkeitsstudie für die Bevölkerung der Region Zentralschweiz ausgewiesen hat. «Wir sind sehr an einer Zusammenarbeit mit dem Hospiz Luzern interessiert und offen für Gespräche», sagt Gesundheitsdirektorin Barbara Bär auf Anfrage. Auch in Uri sei das Interesse für Palliative Care vorhanden, und man wolle der Urner Bevölkerung im Bedarfsfall den Zugang zu diesem Angebot ermöglichen. «Die bisherigen Kontakte waren positiv. Weitere Gespräche finden demnächst statt.»

