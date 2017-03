Urner Weinmesse öffnet zum zehnten Mal die Türen

Am Wochenende, 24. bis 26. März, dreht sich in Altdorf alles rund um den Wein. Erstmals öffnete die Vinuri am 26. April 1999 ihre Tore und wird seither alle zwei Jahre durchgeführt. Fünf neue Aussteller sind 2017 mit von der Partie. Beispielsweise – etwas untypisch für eine Weinmesse – die Urner Kleinbrauerei Stiär Biär. Oder erstmals können auch die Weine des neuen Altdorfer Weinberges Belmité probiert werden. So gibt es neue Urner Weinsorten: Merlot, Zweigelt, Muscaris, und Cabernet Dorsa, oder vom Rebberg Buchholz Silenen ein Gamaret oder ein Muscat Oliver. Die Vinuri öffnet Freitagabend, 24. März, von 17.00 bis 23.00 Uhr. Am Samstag hat sie von 15.00 bis 23.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 25. März 2017

UW

Zum Bild: Aussteller und geladene Gäste trafen sich im Vorhinein zum Eröffnungsapéro. Foto: Markus Arnold