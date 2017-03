Velofahrer bei Unfall verletzt

Am Samstagnachmittag, 11. März, kurz vor 16.20 Uhr, fuhr ein Fahrradfahrer auf der Langmattgasse in Bürglen, Postkreis Altdorf, Richtung Ringligasse. Auf der Höhe der Abzweigung Langmatt beabsichtigte dieser einen am rechten Strassenrand stehenden Mofalenker zu passieren. In diesem Moment ist nach Angaben des Fahrradfahrers der Mofalenker losgefahren. Dabei touchierte er den Fahrradfahrer worauf dieser stürzte und sich verletzte. Der 63-jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital eingeliefert. Der Mofalenker kümmerte sich nicht um den Verletzten und fuhr auf der Langmattgasse weiter. Gemäss Aussagen des Verletzten dürfte es sich um ein olivgrünes Mofa handeln.

Zeugenaufruf

Die Kantonspolizei Uri bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die am Samstagnachmittag, 11. März, nach 16.15 Uhr, die Kollision zwischen dem Mofa und einem Fahrrad beobachtet haben, Angaben zum Mofa oder dessen Lenker machen können oder weitere sachdienliche Beobachtungen/Handlungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sind gebeten, sich bei der Kantonspolizei Uri – Telefon 041 875 22 11 zu melden.