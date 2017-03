Widerstand gegen den Parlamentsentscheid

Wie das Regionaljournal Zentralschweiz in der Mittagsausgabe vom Donnerstag, 16. März, meldete, macht sich in Flüelen Widerstand gegen den Entscheid des Landrats zur Beteiligung am neuen Kantonsbahnhof in Altdorf breit. Der Flüeler Gemeindepräsident Simon Arnold bestätigte gegenüber Radio SRF, dass der Entscheid mit einer Stimmrechtsbeschwerde vor Bundesgericht angefochten werden soll, um sich gegen den Beschluss zu wehren: «Es ist wichtig, dass die Urnerinnen und Urner zu dieser wichtigen Frage Stellung nehmen können», wird Simon Arnold zitiert. Wer genau hinter dieser Beschwerde stecke, wollte Simon Arnold gegenüber dem Regionaljournal Zentralschweiz nicht sagen. Die Gemeinde sei aber daran interessiert und würde sie unterstützen. Der Landrat hatte den 11-Millionen-Beitrag des Kantons anlässlich der Session vom Mittwoch, 15. März, ohne Gegenstimme gutgeheissen.

Mehr dazu im UW vom 18. März 2017.