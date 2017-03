Wie Ausserirdische in einer anderen Welt

«Gut Luft» wünschen sie sich noch, dann geht es ab in die Tiefe des klirrend kalten Arnisees. Die Eistaucher sind wieder auf dem Arni, wo ein eisiger Wind bläst und den losen Schnee herumwirbelt. Die Kursteilnehmer in ihren Tauchanzügen stört dies wenig. Im Gegenteil. «Wer das erste Mal nach einem Tauchgang unter dem Eis auftaucht, hat ein riesiges Grinsen im Gesicht», sagt Stefan Fischer. Er weiss, wovon er spricht, weil er schon öfters unter einer Eisschicht gewesen ist. Stefan Fischer leitet den Kurs auf Arni mit fünf Teilnehmern und einer Teilnehmerin. Voraussetzung, um den Kurs besuchen zu dürfen, ist das Zertifikat Advanced Open Water Diver und ein Trockentauchbrevet. Was die Teilnehmenden vom Wochenendkurs mitnehmen ist ein unvergessliches Erlebnis.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 8. März 2017.

UW