Wie weiter mit dem Armeesportstützpunkt?

Der Armeesportstützpunkt Andermatt/Realp bietet seit seiner Einweihung im Juni 1998 Wintersportlerinnen und -sportlern aus dem In- und Ausland sowie dem Nachwuchs optimale Trainingsvoraussetzungen. Doch wie geht es mit dem Armeesportstützpunkt in Zukunft weiter? In jüngster Vergangenheit tauchten immer wieder Gerüchte über Abbaupläne auf. In einer Kleinen Anfrage fordert die Bürgler CVP-Landrätin Claudia Gisler von der Urner Regierung nun Klarheit.

Simon Gisler