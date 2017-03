Züge verkehren wieder fahrplanmässig über den Oberalp

Am Mittwoch, 8. März, hatte eine Lawine die Gleise zwischen Nätschen und dem Oberalppass verschüttet, was zweitägige Räumungsarbeiten nach sich gezogen hatte. Bei einer Sicherheitssprengung am Freitagmorgen, 10. März, hatte sich erneut eine Nassschneelawine gelöst und die Strecke über eine Länge von 80 Metern verschüttet. Nun ist die Strecke wieder geräumt. Die Züge fahren wieder fahrplangemäss über den Oberalppass, wie die MGBahn mitteilt.