«Rosenberg» steht vor grundlegenden Veränderungen

Seit gut 35 Jahren betreiben die Korporation Uri sowie die Bürger- und Einwohnergemeinde Altdorf als Einfache Gesellschaft das Alters- und Pflegeheim Rosenberg in Altdorf. Nun steht im «Rosenberg» ein grundlegender organisatorischer Wechsel bevor: Die drei Trägerschaften wollen auf Anfang 2018 die Führungs- und Eigentumsverhältnisse bereinigen. Die Korporation Uri und die Bürgergemeinde Altdorf übergeben ihre Anteile am Betrieb des «Rosenbergs» vollumfänglich der Einwohnergemeinde Altdorf. Diese soll neu die Hauptverantwortung tragen. Der Wechsel drängte sich aus verschiedenen Gründen auf. Mit den Reformen im Pflege- und Gesundheitswesen stiess die bestehende Organisationsform an ihre Grenzen. Nun haben sich die Trägerschaften auf eine Lösung geeinigt, die für das Alters- und Pflegeheim Rosenberg sehr vorteilhaft ist.

Doris Marty

Mehr dazu im UW vom Samstag, 15. April 2017.