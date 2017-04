Abstimmen für Roman Furger

Am Samstag, 29. April, lädt der Zentralschweizer Schneesportverband zur 8. ZSSV-Schneesport-Gala ins Mythen Forum in Schwyz ein und feiert die Highlights der Saison 2016/17 in einem familiären Ambiente. Als Höhepunkt des Abends werden die «ZSSV-Schneesportlerin 2017» und der «ZSSV-Schneesportler 2017» ausgezeichnet. Nach seiner grossartigen Saison steht bei den Herren auch Roman Furger, SSC Schattdorf, zur Wahl. Im Internet kann man für ihn abstimmen. Der Anlass ist öffentlich. Anwesend sein werden zirka 300 Personen aus Sport, Politik und Wirtschaft. Neben den sportlichen Erfolgen, die nochmals hervorgehoben werden, wird der Abend durch mehrere Show-acts und musikalische Unterhaltung umrahmt.

Infos und Voting sowie Anmeldung zur Schneesport-Gala unter www.zssv.ch.