Aktuelles aus der Landratssession

Der Landrat verabschiedet den Kreditbeschluss von 115 Millionen Franken (+/- 15 Prozent) für den Um- und Neubau des Kantonsspitals Uri mit 57 Ja- zu 3 Neinstimmen zuhanden der Volksabstimmung. Die Änderung der Verordnung über den Finanzhaushalt – damit wird der Um- und Neubau des Kantonsspitals aus der Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads ausgeklammert – wurde mit 57 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. Ein Antrag der CVP, für den Um- und Neubau maximal 115 Millionen Franken zu bewilligen, wurde mit 20 Ja zu 40 Nein abgelehnt.

Das obligatorische Gesetzesreferendum wird im Kanton Uri nicht aufgeweicht. In der zweiten Lesung wurde die Verfassungsänderung mit 16 zu 42 Stimmen bei 3 Enthaltungen verworfen. Mit der Neuregelung hätten künftig nur noch Gesetzesänderungen obligatorisch dem Volk vorgelegt werden müssen, welche vom Landrat mit weniger als zwei Drittel der Stimmen verabschiedet wurden.

Fünf neue Vorstösse werden eingereicht: 2 Interpellationen, 1 Motion, 1 Postulat und 1 Parlamentarische Empfehlung. Mittels Motion ersucht Alex Inderkum (SP, Schattdorf) den Regierungsrat, dem Landrat eine gesetzliche Grundlage vorzulegen, wonach Alters-, Pflege- und Wohnheime, die im Besitz der Gemeinden sind oder mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden, sowie das Kantonsspital Uri, Sterbehilfeorganisationen den Zugang zu Patienten zu gewähren, falls diese das wünschen. Im Namen der Erstfelder Landrätinnen und Landräte reicht Daniel Furrer (CVP, Erstfeld) ein Postulat ein, in dem der Regierungsrat eingeladen wird, am Alpbach im Erstfeldertal ein Wasserkraftwerkprojekt zu favorisieren, das auch bei der ortsansässigen Bevölkerung auf Akzeptanz stösst. In seiner Parlamentarischen Empfehlung betreff Verkehrsgestaltung und Hindernisbauten auf Urner Strassen fordert Hans Gisler (SVP, Schattdorf) den Regierungsrat auf, bestehende Verkehrsengpässe – insbesondere Kreisel – den Fahrzeugbedürfnissen anzupassen. Christian Arnold (SVP, Seedorf) will in seiner Interpellation zur Regulierung des Höckerschwans wissen, ob sich der Regierungsrat eine Reduktion des Schwanbestandes bei zunehmenden Problemen mit den Landwirten vorstellen kann. Der fünfte und letzte Vorstoss stammt von Toni Moser (SP, Bürglen). Der Bürgler verlangt vom Regierungsrat mittels Interpellation Auskunft darüber, ob es im Kanton Uri im Zusammenhang mit dem Resort in Andermatt eine forcierte Pauschalbesteuerung gibt.