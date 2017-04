Altdorfer Läden bleiben am 24. Dezember zu

Späteinkäufer aufgepasst! Wer an Heiligabend in diesem Jahr nicht plötzlich ohne Geschenke vor dem Christbaum stehen will, der erledigt seine Einkäufe besser bis Ladenschluss am 23. Dezember. Denn die Altdorfer Geschäfte werden am 24. Dezember ganztags geschlossen sein.