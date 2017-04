Andermatt Swiss Alps schreibt 2016 Verlust

36,1 Millionen Franken beträgt der Verlust der Andermatt Swiss Alps AG im Jahr 2016. «Der Verlust ist budgetiert: Wir befinden uns in der Aufbauphase», stellte CEO Franz-Xaver Simmen an der Medienkonferenz klar. Über 90 Millionen Franken seien 2016 investiert worden, die Gesamtinvestitionen belaufen sich damit bereits auf 725 Millionen Franken. Das Resort habe durch den Bau diverser Gebäude weiter an Gestalt angenommen. In den bisher fertiggestellten Apartmenthäusern seien über 60 Prozent aller Wohnungen vermietet. Dieses Jahr werden die Wohnungen in den Häusern Schneefalke (unser Bild), Edelweiss und Wolf an die Eigentümer übergeben.

