Arbeiten und Kosten sind im Plan

Noch an diesem Wochenende wird intensiv an der Instandstellung der Bristenstrasse gearbeitet. «Obwohl der Zeitplan mit nur vier Wochen Bauzeit sehr sportlich ist, sind wir mit den Arbeiten auf Kurs», lässt die Urner Baudirektion auf Anfrage verlauten. Der Zeitplan sieht vor, dass auf Ostern die Strasse wieder befahrbar ist. Anfang nächster Woche wird klar, ob die Strasse mit Einschränkungen an Ostern wieder befahrbar sein wird.

Doris Marty

