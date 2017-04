Bürgergemeinde stimmt Absichtserklärung für die Neuausrichtung des «Rosenbergs» zu

Die Traktandenliste der Bürgergemeinde Altdorf sorgte für Grossaufmarsch. Rund 95 Korporationsbürger trafen sich am Donnerstag, 27. April, im Mehrzweckraum im «Rosenberg» in Altdorf zur Versammlung. Neben der Genehmigung der Verwaltungs- und Waldrechnung 2016, Orientierungen und Informationen, ging es auch um die Zukunft des Alters- und Pflegeheimes Rosenberg Altdorf. Die Trägerschaften wollen ihre Eigentumsverhältnisse bereinigen und haben dafür eine Absichtserklärung unterzeichnet. Unter anderem ist ein Landabtausch zwischen der Bürgergemeinde und der Korporation Uri vorgesehen: So tritt die Korporation Uri ihre 50-Prozent-Anteile der Landparzelle des «Rosenbergs» an die Bürgergemeinde Altdorf ab. Im Gegenzug erhält sie von der Bürgergemeinde die Liegenschaft Byfang an der Seedorferstrasse. Mit 82 Ja zu 7 Nein bei 3 Enthaltungen wurde der Antrag deutlich angenommen. Mit der Zustimmung wurde dem Bürgerrat die Kompetenz erteilt, Verträge über Landabtausch, Gebäudeübertragung, Auflösung der heutigen Trägerschaft und Gründung einer neuen Betreibergesellschaft auszuhandeln und zu unterschreiben. Die Korporation Uri und die Einwohnergemeinde Altdorf werden ebenfalls über dieses Geschäft befinden. Stimmen auch sie zu, wird der Vertrag gemäss Absichtserklärung unterzeichnet.

Doris Marty

