Bristenstrasse wird bald stündlich geöffnet

Die Arbeiten an der Bristenstrasse sind leicht in Verzug, wie die Baudirektion am Freitag, 28. April, mitteilt. Der Grund liegt unter anderem an den starken Niederschlägen der vergangenen Tage sowie an zusätzlichen Sicherungsarbeiten, die vorgenommen werden mussten. Gemäss heutigem Wissensstand und unter Berücksichtigung der Wetterprognosen müsse davon ausgegangen werden, dass die Verkehrsbehinderungen trotz Sondereinsätzen der Bauarbeiter eine Woche länger bestehen bleiben. Um die Bevölkerung zu entlasten, wird die Strasse ab Montag, 8. Mai, bis und mit Freitag, 12. Mai, stündlich für den Verkehr geöffnet. Es werden Zeitfenster für Berg- und Talfahrten eingerichtet, welche an die Postautokurse angepasst sind. Zugelassen sind PW und LKW (bis 18 Tonnen). Dank der weitgehenden Strassenöffnung werden die Standseilbahn und der Shuttledienst nicht mehr benötigt. Diese Dienste werden auf Ende nächster Woche eingestellt. Sie verkehren noch bis und mit Freitag, 5. Mai. Ab Samstag, 6. Mai, verkehren die Postautokurse wiederum mit den regulären Fahrzeugen und nach Fahrplan.