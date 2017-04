In der Schöllenen starten wieder die Bauarbeiten

Vom 18. April bis voraussichtlich November werden in der Schöllenen wiederum zwei Baustellen in Betrieb sein. Die beiden Baustellenbereiche sind nur einspurig befahrbar. Der Verkehr wird mittels Lichtsignalanlagen geregelt. An mehreren Wochenenden und Feiertagen werden die Bauarbeiten zugunsten des zu erwartenden Mehrverkehrs eingestellt, wie das Bundesamt für Strassen am 10. April mitteilt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 12. April 2017.