Deutlich weniger Übertritte ins Gymnasium

Von den Schülerinnen und Schülern, die sich heuer in Uri im Übertritt von der 6. Klasse in die Oberstufe beziehungsweise ins Gymnasium befinden, wechseln deutlich weniger ans Gymnasium, als noch im vergangenen Jahr. Während die Übertrittsquote beim Gymnasium von 20,71 Prozent im Jahr 2016 auf 13,25 Prozent im Jahr 2017 sank, stieg die Quote beim Niveau A (früher Sek) von 47,96 auf 53,31 Prozent. Im vergangenen Jahr war bei den Übertritten ins Gymnasium die höchste Quote seit Jahren verzeichnet worden. Die «Ausreisser» bei den Quoten für Niveau A (nach oben) und Gymnasium (nach unten) erklären sich laut Mitteilung der Bildungs- und Kulturdirektion zu einem Teil durch die Jahrgangsstärke, welche sich auf einem historischen Tiefpunkt befindet. Zudem seien in diesem Jahr die drei schülerreichsten Gemeinden Altdorf, Schattdorf und Bürglen in die gleiche Richtung geschwankt: Auf jede dieser drei Gemeinden entfallen acht neue Gymnasiastinnen und Gymnasiasten weniger als im Vorjahr. Die tiefe Übertrittszahl beim Gymnasium – gesamt 44 Schülerinnen und Schüler, wovon drei ein ausserkantonales Gymnasium besuchen werden – hat nun auch Folgen für die Zahl der Abteilungen der 1. Klasse im Schuljahr 2017/18 der Kantonalen Mittelschule Uri. Während im Schuljahr 2016/17 dank der damals rekordhohen Quote noch mit vier Abteilungen (statt der üblichen drei) gestartet wurde, wird sie im Schuljahr 2017/18 nur noch zwei neue Abteilungen führen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 5. April 2017.