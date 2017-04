Die Backstube, aus der die Urner Hostien kommen

Es riecht nach warmem Teig, ein bisschen wie beim Waffelnbacken, allerdings gar nicht süss. Mitten im Raum steht eine Maschine. Auf ihr drehen sich 18 rechteckige Eisenplatten im Kreis: Teig läuft auf das vorgezeichnete Oval, die Eisen klappen zusammen, pressen ihn flach, hinein gehts in den Ofen.

Die Maschine steht in einem Nebengebäude des St.-Anna-Klosters Gerlisberg in Luzern. Hier ist die grösste Hostienbäckerei der Schweiz beheimatet, die zirka 300 Pfarreien beliefert. Rund 50’000 Hostien werden hier an einem Tag gebacken und an 13 Filialen ausgeliefert, erklärt Frau Mutter Nicola Schmucki. Eine davon ist das St.-Lazarus-Kloster Seedorf.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 15. April 2017.

Schwester Renata an der Stanzmaschine. (Foto: Elisa Hipp)