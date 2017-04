Ein Natur- und Kameradschaftserlebnis

In den vergangenen zwei Wochen übten jeweils je 40 Angehörige der Schweizer Armee in unterschiedlichen Stärkeklassen verschiede Skitouren- und Wintertechniken im Hochgebirge. Gestern Freitag, 7. April, ging der Kurs zu Ende. Kursleiter Hans Martin Henny zieht ein positives Fazit: «Das Angebot wird sehr geschätzt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind hoch motiviert und interessiert.» Die Ziele der Gebirgskurse sind Wissensvermittlung und praktische Übungen im Gebirge, Verbesserung der persönlichen Technik sowie der körperlichen Leistungsfähigkeit der Teilnehmenden. «Aber auch das kameradschaftliche Zusammensein untereinander und das Naturerlebnis wird in diesen Kursen gefördert», sagt Hans Martin Henny.

Doris Marty