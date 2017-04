Ein neues Erscheinungsbild für die Fussgängerzone

Die Gemeinde Altdorf und Abwasser Uri wollen den Strassenbelag und die Leitungen in der Schützengasse beziehungsweise dem unteren Teil der Hellgasse (bis zur Einfahrt zum Parkhaus Schützenmatte) instandsetzen. Ein neues, einheitliches Pflaster ist geplant, ausserdem die Sanierung von Wasserleitungen.

Letztere waren der Auslöser für das Bauprojekt: Die Abwasserleitung in der Schützengasse und dem unteren Teil der Hellgasse ist überlastet. Bei starkem Regen fliesst Schmutzwasser von der Strassenoberfläche in den Dorfbach. Zudem sei der Belag der Schützengasse sanierungsbedürftig, so die Gemeinde.

Viele Geschäfte und Lokale befinden sich in den Strassen. Für sie wird die Baustelle – Bauzeit ist von nach der Fasnacht bis Oktober 2018 geplant – nicht einfach.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 8. April 2017.