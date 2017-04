Eine Verletzte bei Unfall in Schattdorf

Am Montagnachmittag, 3. April, kurz nach 12.45 Uhr, fuhr ein Urner PW-Lenker mit seinem Fahrzeug auf der Gotthardstrasse in nördliche Richtung und beabsichtigte in die Militärstrasse einzubiegen. Beim Abbiegen nach links übersah der 22-jährige Mann einen korrekt entgegenkommenden PW aus dem Kanton Graubünden wodurch es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Lenkerin des Bündner Personenwagens wurde dabei verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden beträgt rund 7000 Franken. Aufgrund der Kollision kam es bei der Verzweigung Gotthardstrasse/Militärstrasse während rund einer Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.