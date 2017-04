Gemeinnützige Gesellschaft Uri legt erfreuliches Ergebnis vor

Präsident Markus Züst informierte die Mitglieder der Gemeinnützigen Gesellschaft Uri während der Generalversammlung am Donnerstag, 27. April, über die laufenden Geschäfte. Man habe sich Gedanken über die Zukunft gemacht, da die wichtigsten Aufgaben der letzten Jahrzehnte jetzt in die selbständigen Stiftungen überführt wurden. Auch eine Auflösung des Vereins sei angeschaut worden. Doch die sei vom Tisch, lautete die gute Nachricht. Man stehe in konkreten Verhandlungen mit einem neuen Mieter im Herrenhaus, durch dessen Mieteinnahmen man auf längere Frist die Unterhalts- und Betriebskosten zahlen könne und zudem dem Vereinszweck dienen könne. Auch der Jahresbericht konnte sich sehen lassen: erfreuliches Ergebnis hiess es.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 29. April 2017

Franka Kruse

Zum Bild: Der Vorstand: (von links) Josef Rubischung, Jörg Wild, Anita Schuler, Markus Züst, Marlies Rieder, Georges Danioth. Foto: Franka Kruse