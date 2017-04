Kaminbrand glimpflich verlaufen

Am Freitag, 7. April , kurz vor 23.00 Uhr, stellte eine Patrouille der Kantonspolizei Uri in Wassen im Ortsteil Wattingen bei einem Haus eine starke Rauchentwicklung im Dachstock fest. Die beiden Polizisten konnten drei Personen, die sich in der Liegenschaft befanden, unverletzt in Sicherheit bringen. Die sofort aufgebotenen Feuerwehren von Wassen und Göschenen, unterstützt durch die Schadenwehr Gotthard, identifizierten die Ursache für den Rauch bei einem Kaminbrand. Zum Durchrussen des Kamins wurde ein lokal ansässiger Kaminfeger aufgeboten. Die ausgerückten Feuerwehren mussten nicht eingreifen. Sachschaden entstand keiner.