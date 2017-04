Kanton übt Vorkaufsrecht im Eyschachen aus

Zwischen dem 15. Dezember und dem 28. Februar hat die Armasuisse ihr Areal im Eyschachen zum Verkauf ausgeschrieben. Der von Armasuisse vorgegebene Richtpreis belief sich auf 4,7 Millionen Franken. Der Regierungsrat hat am 14. Februar ein Kaufangebot eingereicht und sich damit das Vorkaufsrecht gesichert. Nach der Offertöffnung hat die Armasuisse dem Kanton Uri mitgeteilt, dass mehrere Angebote eingegangen seien und dass das Höchstangebot für das Grundstück bei 5,1 Millionen Franken liege. Der Regierungsrat hat beschlossen, sein Vorkaufsrecht zu diesem Preis auszuüben, wie der Regierungsrat am Mittwoch, 5. April, mitteilt. Mit dem Kauf des Armasuisse-Areals setze der Regierungsrat ein starkes Zeichen zur langfristig ausgerichteten Umsetzung des Entwicklungsschwerpunkts Urner Talboden im Gebiet Eyschachen, heisst es in der Mitteilung. Die Baubewilligung für die Erschliessung liegt vor. Das Areal habe eine verbindliche Planungssicherheit und stehe für innovative Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe bereit. «Damit werden ideale Voraussetzungen für Urner Betriebe und ansiedlungsinteressierte Unternehmen geschaffen», schreibt die Regierung.