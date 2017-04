Kollision im Gotthard-Strassentunnel geht glimpflich aus

Am Donnerstagnachmittag, 27. April, kurz vor 14.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit deutschen Kontrollschildern im Gotthard-Strassentunnel in Fahrtrichtung Süd. Kurz nach der Tunneleinfahrt kam der Lenker aus derzeit unbekannten Gründen zu weit nach links, überfuhr die doppelte Sicherheitslinie und kollidierte in der Folge seitlich mit einem korrekt entgegenkommenden Reisecar mit griechischen Kontrollschildern. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken.