Kolossale Steinskulptur begrüsst die Gäste

Auf dem Kreisel eingangs Andermatt kommt am 18. Mai eine gewichtige Steinskulptur des berühmten Künstlers Ugo Rondinone zu stehen. «Das 7 Meter grosse Kunstwerk wurde im Auftrag von Samih Sawiris angefertigt. Die riesige Skulptur steht als neues Wahrzeichen Andermatts auf dem Kreisel und wird nicht zu übersehen sein», sagt Stefan Kern, Pressesprecher von Andermatt Swiss Alps. «Es ist das erste, fest installierte Kunstwerk des gefeierten Künstlers, das im Alpenraum zu stehen kommt.» Neun Skulpturen aus dem Werk «Human Nature» von Ugo Rondinone standen 2013 vor dem legendären Rockefeller Center in New York. «Die New Yorker konnten es nur leihweise ansehen, in Andermatt wird dieses Werk seinen festen Platz einnehmen», sagt Stefan Kern. Die Spezialanfertigung «Human Nature» stellt einen Menschen dar, der Richtung Schöllenen blickt und die Besucher im Urserntal willkommen heissen wird.

Der in Brunnen geborene Ugo Rondinone ist ein in Zürich und New York lebender inländischer Mixed-Media-Künstler. Er arbeitet mit grossformatigen Holzschnitten, abstrakter Malerei, Skulptur, Fotografie und Comics. Zu seinen zentralen Themen gehören die Auseinandersetzung mit räumlichen Aspekten sowie die Visualisierung von Zeit und Vergänglichkeit. Ugo Rondinones Werke sind in den Sammlungen verschiedener Museen auf der ganzen Welt ausgestellt, unter anderem im Museum of Modern Art in New York oder im Centre Pompidou in Paris.

Doris Marty

Mehr dazu im UW vom Samstag, 22. April 2017