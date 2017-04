Landrat entscheidet über Zukunft des Spitals

Der Urner Landrat entscheidet in der Session vom kommenden Mittwoch, 19. April, über viel Geld – wobei das Volk voraussichtlich im September das letzte Wort haben wird. 115 Millionen Franken beträgt der Baukredit für den Um- und Neubau des Kantonsspitals Uri. Mit dieser Grossinvestition ist der Kanton Uri in der Schweizer Spitallandschaft aber immer noch ein kleiner Fisch. Etwa 20 Milliarden Franken sollen in den kommenden Jahren in Spitalbauten investiert werden. Die Investition ins Spital soll sich für Uri – dank mehr Effizienz – langfristig lohnen. «Für den Kanton Uri ist entscheidend, dass das Kantonsspital Uri seine Leistungen wirtschaftlich erfolgreich erbringen kann», sagt auch Christian Elsener, Autor von Studien zur Spitalin­frastruktur. Eine moderne Infrastruktur sei dafür eine wichtige Voraussetzung.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 15. April 2017.

Mathias Fürst