Linda Indergand gewinnt im Ötztal überlegen

Bär dringt in Bienenstand in Silenen ein

Der Bär ist in einen Bienenstand im Gebiet unterhalb der Strengmatt in Silenen eingedrungen. Ein Imker hatte dem zuständigen Wildhüter am Montag, 17. April, gemeldet, dass an seinem Bienenstand einige Bienenkästen hineingeschoben worden waren. An den Kästen waren deutliche Kratzspuren sichtbar.