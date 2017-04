Mann stürzte bei Arbeitsunfall von Vordach

Laut Bericht der Kantonspolizei Uri hat sich am Montag, 24. April, gegen 13.15 Uhr auf einer Baustelle in Andermatt ein Arbeitsunfall ereignet. Ein 26-jähriger Mann rollte auf einem Vordach eine Dachplane aus, stolperte in einer Rückwärtsbewegung über einen Absatz und stürzte schliesslich rund 3,50 Meter in die Tiefe. Der Mann wurde mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überführt.