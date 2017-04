Mit Schneefräsen auf dem Weg ins Tessin

Die Passräumung am Gotthard ist derzeit in vollem Gange, in der Regel Mitte Mai wird der Pass wieder für den Verkehr geöffnet. Davor muss aber nicht nur Schnee – alt und neu – geräumt, sondern auch die Strassen von Felsen und Dreck gereinigt und die Verkehrsschilder und Leitplanken wieder montiert werden. Werni Gnos vom Amt für Betrieb Nationalstrassen erzählt von der besonderen Arbeit.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 19. April 2017.