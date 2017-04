Neues Gesundheitszentrum wächst weiter

Seit vier Monaten ist das neue Gesundheitszentrum im ehemaligen Kommandogebäude an der Gotthardstrasse in Andermatt in Betrieb. Nach umfangreichen Umbauarbeiten wurde das Zentrum am 1. Dezember eröffnet. Einer, der das ganze Projekt massgeblich geprägt hat, ist Christoph Gähwiler, Leiter des Betagten- und Pflegeheimes Ursern. Er zieht ein positives erstes Fazit: «Das neue Zentrum hat sich bereits so etwas wie etabliert. Die Leute gehen ein und aus.» Dies bestätigt auch Dorfarzt Michael Schmid. Er sowie Rebecca Hertzog, Assistenzärztin des Kantonsspital Uri, haben alle Hände voll zu tun. Man ist gar auf der Suche nach einer zusätzlichen Fachkraft. Am 1. Mai zieht zudem eine Zahnarzt- und Dentalhygiene-Praxis in das einstige Kommandogebäude ein. Geschäftsführerin ist die Wassner Dentalhygienikerin Esther Walker.

Markus Arnold

